Продолжаются поиски пропавшего полгода назад 8-летнего мальчика из Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Куйтунском районе продолжаются поиски пропавшего без вести 8-летнего Владимира Рыбалко. Напомним, мальчик таинственно исчез 12 сентября 2020 года в поселке Уховский. Утром он пошел в школу на уроки, но домой так и не вернулся. Куда он мог пойти, неизвестно. Помимо полицейских и волонтеров, к поискам тогда присоединились сотрудники МЧС, криминалисты следственного комитета и водолазы спецотряда быстрого реагирования Управления Росгвардии. Выйти на след школьника так и не удалось. В иркутском отряде «Лиза Алерт» сообщили, что поиски продолжаются.

- Вечером, 14 мая мы организуем очередной выезд, - сообщается на официальной странице «Лизы Алерт Байкал» в соцсетях. – Всем желающим, советуем взять с собой теплую одежду, сменную обувь, спальники и запас еды на два дня.

Добавим, что еще в сентябре прошлого года, по факту пропажи мальчика, следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».