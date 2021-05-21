Количество пострадавших в ДТП со скорой помощью в Братске увеличилось до пяти. Фото: Прокуратура Иркутской области

Количество пострадавших в ДТП со скорой помощью и внедорожником Mitsubishi Outlander в Братске увеличилось до пяти. Об этом сообщают сотрудники прокуратуры Иркутской области.

- В результате ДТП телесные повреждения получили пять граждан, которые доставлены в медицинские учреждения города, - отмечают специалисты. - Причины произошедшего и тяжесть телесных повреждений устанавливаются.

Напомним, ДТП со скорой помощью на улице Крупской произошло вечером 20 мая. Сейчас прокуратурой региона проводится проверка на соблюдение законов о безопасности дорожного движения. Стоит отметить, что 20 мая на данной улице произошло два ДТП с участием неотложки. Первое случилось в дневное время и обошлось без пострадавших.

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