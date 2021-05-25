В Ангарске двое неизвестных угнали электросамокаты, арендованные на чужие паспортные данные

В Ангарске двое парней угнали электросамокаты, арендованные на чужие паспортные данные Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ангарчанин поблагодарил сотрудников полиции после того, как ему в короткие сроки вернули похищенное имущество. Несколько дней назад двое неизвестных взяли у мужчины в аренду электросамокаты, назвав чужие паспортные данные. Общая стоимость двух средств передвижения превышает 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В короткие сроки сотрудники отдела полиции №1 установили обстоятельства произошедшего. По камерам наблюдения и показаниям свидетелей они выяснили, что к содеянному могут быть причастны 22 и 23 – летние местные жители, один из которых ранее уже привлекал внимание оперативников. Полицейские обнаружили у них пропавшее имущество, - сообщили в ведомстве.

Молодых людей обвиняют в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Имущество возвращено владельцу.

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