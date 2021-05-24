Завершены поиски пропавшего 21-летнего парня из Иркутска

Иркутские полицейские завершили поиски пропавшего без вести 21-летнего парня из Иркутска. Об его исчезновении сообщила мать. Она рассказала, что 18 мая сын вышел из дома в микрорайоне Юбилейный и не вернулся. Поиски принесли результаты вечером, 24 мая.

- Парень найден живым и здоровым, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас полицейские выясняют, где все эти дни находился иркутянин и почему не сообщил о своем местонахождении близким.

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