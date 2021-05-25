За кражу средств для стирки, освежителя воздуха и 24 плиток шоколада осудили жителя Усолья-Сибирского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летний житель Усолья-Сибирского предстал перед судом за 15 мелких краж из различных магазинов сети дискаунтеров. Об этом сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

- Согласно материалам уголовного дела мужчина в свои 33 года нигде не работал, проживал у своего друга в поселке Белореченский, и, так как денег на приобретение товаров первой необходимости у него не было, он решил похищать их в магазине. Уже будучи подвергнутым административному наказанию мировым судьей за мелкое хищение, он прятал под курткой различные товары и беспрепятственно проходил мимо кассы, не оплачивая товар, - рассказали в ведомстве.

Кражи он совершал с января по апрель 2021 года. Так, мужчина похитил 4 бутылки геля для стирки, 4 упаковки капсул для стирки, 24 плитки шоколада, 2 бутылки виски и 2 бутылки коньяка, 4 баллона освежителя воздуха, мясную замороженную продукцию на сумму около 2 тысяч рублей, а также замороженную рыбу: форель и кижуч, всего 26 «хвостов».

В момент очередной кражи форели, мужчину задержали сотрудники магазина. Общая стоимость похищенных продуктов составила больше 21 тысячи рублей. Подсудимый вину признал и во время заседания суда принес извинения представителям магазина.

Суд признал мужчину виновным в 15 эпизодах преступления, а именно мелкого хищения чужого имущества, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение. Суд назначил усольчанину 1 год 4 месяца исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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