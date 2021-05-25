3 года колонии назначили двум водителям, сбивших девочек 9 и 13 лет в Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

По 3 года колонии назначили районные суды Приангарья двум водителям виновных в наезде на девочек 9 и 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Следователями ОВД установлено, что в поселке Усть-Ордынский 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превышая скоростной режим, выехал на обочину дороги, где сбил несовершеннолетнюю. Пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью. В конце апреля по ходатайству государственного обвинителя по решению Эхирит-Булагатского районного суда гражданин признал виновным и отправлен в колонию-поселения для отбывания наказания сроком на 3 года, - рассказали в ведомстве.

Второй случай наезда на ребенка закончился гибелью девочки. В июне прошлого года 51-летний житель Тайшета сбил несовершеннолетнюю, когда она пересекала дорогу на велосипеде. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. По решению суда мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения и лишением водительских прав на 2 года.

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