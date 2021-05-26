Подозреваемого в краже электроники иркутянина разыскивает полиция Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают мужчину за совершение имущественного преступления

- Неоднократно ранее судимый мужчина разыскивается сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №6 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». По данным оперативников 35-летний подозреваемый в хищении электроники иркутянин может находится в любом районе областного центра, - сообщили в ведомстве.

Людей, владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, правоохранители просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции.

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