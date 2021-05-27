Больше чем на 22,5 гектара увеличат площадь лесного массива в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дума Иркутска одобрила инициативу об увеличении площади городских лесов в городе. Об этом сообщает администрация областного центра.

– Подобное решение поможет сохранить леса от вырубки и застройки. На данный момент к городским лесам отнесено 10 массивов общей площадью 5378,95 гектара. Теперь к ним добавятся дополнительные площади в районе Плишкинского леса и на территории водоохраной зоны Ершовского водозабора. Таким образом площадь городских лесов увеличится на 22, 57 гектара, – подчеркнул заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

В ближайший месяц специалисты комитета городского обустройства администрации Иркутска проверят выделенные лесные участки на загрязненность. В следующем году на территориях будут проведены субботники, в случае необходимости – работы по лесовосстановлению.

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