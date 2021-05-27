За обгон по рельсам оштрафуют водителя маршрутки в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как маршрутка выехала на полосу встречного движения в центре Иркутска и двигался по трамвайным путям. Нарушителем оказался 31-летний местный житель. Он признал свою вину. Об этом сообщает в официальном аккаунте ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- В отношении водителя был составлен административный материал по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Необходимо отметить, что ранее правонарушитель уже привлекался к административной ответственности за различные нарушения в области дорожного движения, -рассказали в ведомстве.

Сотрудники госавтоинспекции провели с нарушителем профилактическую беседу, разъяснив опасность совершенного им маневра.

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