В Тулуне уровень воды в реке Ия подбирается к критической отметке Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В минувшие сутки в Тулуне зафиксировано повышение уровня воды в реке Ия на 152 сантиметра. При критической отметке в 730 сантиметров, по состоянию на 8 утра, уровень достиг 621 сантиметр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Администрации Тулунского района Главным управлением рекомендовано выставить гидрологические посты на основных притоках реки Ия, в том числе временные. В районной администрации на ближайшее время запланировано совещание рабочей группы,- сообщают в ведомстве.

Вместе с этим, главы населенных пунктов следят за гидрологической обстановкой на реках, чтобы передать информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу Тулунского района. Данные обновляются каждые четыре часа. Проводится информирование населения.

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