7 сварщиков получили серьезные ожоги во время ремонта нефтепровода в Тулунском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

27 мая семеро работников пострадали во время ремонта магистрального нефтепровода в Тулунском районе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "нарушение правил безопасности при ведении ремонтных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- По версии следствия, в Тулунском районе при проведении ремонтных работ на магистральном нефтепроводе была нарушена техника безопасности при проведении сварочных работ на заменяемой трубе, в результате чего произошло возгорание паров газа. В результате происшествия пострадали 7 человек, мужчины получили термические ожоги различных частей тела и иные телесные повреждения. В настоящее время 5 пострадавших находится в ОГБУЗ «Тулунская городская больница», - рассказали в ведомстве.

Следователями СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое детей пострадали в ДТП из-за превышения скорости на федеральной трассе "Сибирь"

(подробности)

За кражу 225 миллионов рублей у дольщиков осудят директора фирмы-застройщика в Иркутске (подробности)

Житель Нижнеудинска незаконно торговал оружием через соцсети (подробности)