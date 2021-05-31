Мемориальную доску в честь Почетного гражданина города Геннадия Бутакова установили в Иркутске Фото: Ирина РЮТИНА

В Иркутске открыли мемориальную доску в честь Почетного гражданина города Геннадия Бутакова. Памятная плита установлена на здании, где долгое время жил журналист, редактор и краевед по адресу: улица Ленина, 40. В мероприятии участвовали Почетные граждане Иркутска, представители администрации, преподаватели Иркутского государственного университета, журналисты, родные и близкие Геннадия Бутакова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

– Сегодня, в день рождения Геннадия Михайловича, еще одно место в Иркутске получает такой особенный символ – уникальную мемориальную доску. Геннадий Бутаков оставил огромный след в журналистике, воспитал несколько поколений профессионалов, которые продолжают его дело и рассказывают нам о главных событиях нашего края. Он был активным общественным деятелем нашего города, который своим характером всегда определял и задавал направления работы и для журналистов, и для органов власти, – отметил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

СПРАВКА

Геннадий Бутаков - журналист, редактор, краевед, Почетный гражданин города Иркутска, почетный профессор ИГУ. За свою жизнь он работал в районных и областных газетах, а также на телевидении. С 1973 года был корреспондентом газеты «Восточно-Сибирская правда», в 1981 году был назначен заместителем редактора газеты, с 1986 по 2004-й – главный редактор газеты «Восточно-Сибирская правда». Под его руководством издание достигло максимального ежедневного тиража за все время существования газеты – более 200 тысяч экземпляров. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, удостоен знаков «За заслуги перед прессой» и «За развитие энергетики Приангарья», званий «Мэтр журналистики» и «Интеллигент провинции». Ушел из жизни в 2016-м году после тяжелой болезни.

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