Иркутская спортсменка победила на чемпионате России по стрельбе для глухих Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская спортсменка, Заслуженный мастер спорта России Валерия Кладовикова одержала победу на чемпионате России по пулевой стрельбе (спорт глухих), который с 20 по 28 мая проводился в Казани. В соревнованиях принимали участие более 70 спортсменов из 23 регионов страны. Об этом рассказали в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

- Валерия Кладовикова участвовала в четырёх Сурдлимпийских играх, она является победительницей и призёром Сурдлимпиады. Её победа на чемпионате страны в Казани даёт надежду, что Валерию будут рассматривать в качестве кандидата на отбор на Сурдлимпийские игры, которые состоятся в мае 2022 года в Бразилии», - отметила заслуженный тренер России Галина Корзун.

Также лучшей стала пара Валерии Кладовиковой и спортсмена из Москвы Александра Батина. Они соревновались в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных пар. В финале результат пары составил 463,4 очка.

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