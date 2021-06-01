Иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал два золота и бронзу на чемпионате Европы. Фото: Центр спортивной подготовки сборных Иркутской области

С коллекцией медалей возвращается с чемпионата Европы по пулевой стрельбе иркутский стрелок Артем Черноусов. На соревнованиях, которые проходят с 20 мая по 6 июня в хорватском Осиеке, Артем завоевал два золота и бронзу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

- Золотые медали Артем завоевал, выиграв в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужских и смешанных команд, - отметили в минспорта Приангарья. – Бронзу в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета на дистанции 25 метров.

Напомним, Артем Черноусов является одним из кандидатов на участие в XXXII Олимпиаде, которая этим летом пройдет в Токио.

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