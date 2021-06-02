Расписание пригородных поездов на ВСЖД изменится в июне в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расписание некоторых пригородных поездов на ВСЖД изменится в июне. Это связано с технологической необходимостью. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской ЖД.

- 4 июня поезд № 6114 Зима – Кая будет отправляться со станции Зима в 18.02, прибывать на станцию Кая в 23.09. Разница с действующим расписанием составит +30 минут. Также 6 июня поезд № 6632 сообщением Мысовая – Улан-Удэ изменит время отправления. От станции Мысовой поезд будет отходить в 18.04, а прибывать в Улан-Удэ в 21.23. Разница с действующим расписанием составит +44 минут. Вместе с этим, 6 июня поезд № 6631 сообщением Улан-Удэ – Мысовая теперь будет отправляться со станции Улан-Удэ в 09.07 и прибывать на станцию Мысовая в 12.36. Разница с действующим расписанием составит +32 минут, - уточнили информацию в ведомстве.

Расписание прибытия и отправления поездов указано по местному времени. Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом всех изменений.

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