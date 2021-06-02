Подростки грабили майнинговые фермы в Ангарске и Зиме Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции Ангарска и Зимы задержали четырех подозреваемых в совершении краж майнингового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СК России по Иркутской области.

- По версии правоохранительных органов, в апреле и мае этого года четверо ангарчан в возрасте с 17 по 19 лет, среди которых один ранее судимый за совершение имущественных преступлений, совершили несколько краж из майнинговых ферм в Ангарске и одну кражу в Зиме, где находились проездом, - рассказали в ведомствах.

Банда подростков похитила оборудования больше, чем на полтора миллиона рублей. Украденное обвиняемые сдавали в организации по ремонту компьютеров, либо продавали.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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