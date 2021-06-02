В Тулуне 4-летний мальчик опрокинул на себя чайник, а мать не обратила внимания Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тулуне перед судом предстанет мать, которая не оказала своевременную помощь своему 4-летнему сыну. 42-летнюю женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращением с ребенком. Уголовное дело расследовано сотрудниками ОД МО МВД России «Тулунский». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и главном управлении регионального МВД.

- По версии дознания, в феврале 2021 года обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не осуществляла контроль за 4-летним сыном, он опрокинул на себя чайник с кипятком и получил термический ожог. В медицинское учреждение женщина не обратилась, отнеслась к произошедшему безразлично. В течение четырех дней из-за не оказания квалифицированной медицинской помощи и отсутствия ухода со стороны матери состояние здоровья мальчика усугубилось, - сообщили в ведомствах.

Из-за того, что мальчик не получил вовремя надлежащего лечения, на его лице, теле и конечностях образовались инфицированные термические ожоги второй степени. Только после вмешательства полиции ребенка доставили Тулунскую городскую больницу, там его незамедлительно поместили в реанимационное отделение.

Уголовное дело рассмотрит по существу мировой суд города Тулуна и Тулунского района.

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