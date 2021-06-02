Трех "закладчиков" приговорили к колонии строгого режима в Братске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Братске суд признал виновными трех местных жителей в незаконном сбыте наркотических средств, а также в отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления. Правоохранители изъяли у злоумышленников 350 граммов наркотического вещества. Уголовное дело расследовано следователями СЧ СУ МУ МВД России «Братское». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Судом установлено, что в ноябре 2019 года ранее судимый 27-летней житель Братска создал организованную группу с целью незаконного сбыта наркотических средств на территории города, в которую вовлек двух местных жителей. Злоумышленники реализовывали наркотические средства наркозависимым лицам путем помещения в тайники и сообщения координат через сеть «Интернет», - сообщили в ведомстве.

Для того, чтобы легализовать деньги, которые злоумышленники получали в результате сбыта, подсудимые совершали финансовые операции с помощью КИВИ-кошельков. Незаконная деятельность пресечена сотрудниками ОНК МУ МВД России «Братское».

Падунский районный суд Братска приговорил соучастников к лишению свободы на срок от 6 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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