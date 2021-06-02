Тулунчанин на ходу выпрыгнул из грузовика, чтобы скрыться от сотрудников ДПС Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД во время патрулирования заметили грузовик, двигавшийся в сторону Тулуна. Водитель транспортного средства двигался с нарушениями правил дорожного движения, выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации. Автоинспекторы потребовали водителя остановиться. Однако тот увеличив скорость, попытался скрыться. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Включив на патрульном автомобиле звуковую и световую сигнализации, стражи правопорядка начали преследовать нарушителя. На въезде в город у грузовика заглох двигатель. Первым этим воспользовался пассажир транспортного средства: он выскочил и стал убегать. Водитель-нарушитель тем временем завёл мотор и начал движение. Но проехав несколько метров, он тоже выпрыгнул из кабины и попытался убежать от автоинспекторов, а машина самоходом съехала в кювет, - рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали мужчину. Нарушителем оказался 28-летний житель города Тулуна. На момент задержания у него имелись внешние признаки алкогольного опьянения, но от процедуры прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Также выяснилось, что мужчина никогда не получал водительских прав, а в 2016 году его уже привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду. Грузовик нарушитель одолжил у своего знакомого, с которым ранее и распивал алкоголь. Транспортное средство помещено на специализированную автостоянку.

Штраф грозит не только пьяному водителю, но и хозяину грузовика за передачу транспортного средства, заведомо не имеющему права управления.

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