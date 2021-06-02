Адвокат рассказала о рисках покупки квартиры в еще строящемся доме Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня многие люди покупают квартиры в еще не введенных в эксплуатацию домах. Однако такую сделку многие специалисты называют договором на приобретение воздуха — продавец и покупатель обмениваются правом собственности на несуществующий объект. Адвокат Ольга Сулим рассказала ИА NEWS.ru о плюсах и минусах покупки квартиры по переступке прав.

- Основным минусом является тот факт, что покупатель приобретает не только права, но и обязанности по договорам участия в долевом строительстве. Если предыдущий владелец имеет долги или обязательства, они автоматом переходят к новому участнику, — пояснила Сулим.

Юрист подчеркнула, что приобретать квартиру в еще строящемся доме стоит лишь у проверенного застройщика, чтобы быть уверенным в сроках сдачи квартир и их качестве, иначе покупатель рискует остаться и без жилья, и без денег. Также неудобство покупателю может принести тот факт, что вносить оплату за жилье нужно в полном размере без возможности рассрочки.

Однако есть и плюсы такого вида сделок. Так например, подобная недвижимость обходится дешевле, чем приобретённая у застройщика напрямую, разница в стоимости может доходить до 20%. Во-вторых, это возможность приобрести квартиру на самых востребованных этажах либо с хорошим видом из окон, так как чаще всего такое жильё продаётся застройщиком ещё на этапе котлована.

Эксперт еще раз обратила внимание, что в данном случае очень важно тщательно изучить всю документацию и убедиться в добросовестности застройщика и инвестора.

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Юрист подчеркнула, что приобретать квартиру по переуступке стоит лишь у проверенного застройщика, чтобы быть уверенным в сроках сдачи квартир и их качестве, иначе покупатель рискует остаться и без жилья, и без денег.