Браконьеров с сетями поймали на реке Лена в Киренском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Киренского района выловили более 60 рыб, запрещенных к промыслу во время нереста. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- 57-летний и 64-летний мужчины были задержаны во время рейда на реке Лена, - отмечают полицейские. – Кроме того, что мужчины ловили рыбу во время нереста, они также использовали для этого сеть.

Ущерб от действий мужчин составил 115 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенный группой лиц». Сибирякам грозит до 5 лет лишения свободы.

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