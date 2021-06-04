Груженый лесовоз с незаконно заготовленной древесиной остановили в Иркутской области

Грузовик, а также трактор и спиленный лес изъят у черных лесорубов. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Незаконную заготовку деловой древесины в особо крупном размере пресекли сотрудники полиции в Чунском районе. Груженый сосной лесовоз они остановили прямо на выезде из лесного массива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- У водителя лесовоза и его напарника необходимых документов не было, - рассказывают полицейские. – Сейчас они проходят по делу как свидетели, но следователи предполагают - мужчины знали, что участвуют в преступлении.

Уже установлены организаторы нелегальной рубки деревьев. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». У черных лесорубов изъят трактор, грузовик и сама древесина. Расследование продолжается.

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