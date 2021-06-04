Тарифы на вывоз твердых бытовых отходов будут снижены с 1 июля в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В северных и южных районах Иркутской области будут снижены тарифы на услуги региональных операторов по вывозу твердых бытовых отходов с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на региональную Службу по тарифам.

- После предметного анализа по результатам фактической деятельности за 2019 год на основании бухгалтерской и статистической отчетности, плановых и фактических показателей, а также частичного изменения логистики перевозки ТКО в отдельных районах в связи с корректировкой Территориальной схемы обращения с ТКО тарифы были пересчитаны. По региональному оператору ООО «РТ-НЭО Иркутск» на снижение тарифа также повлияло увеличение объемов ТКО в его зоне деятельности, - сообщили в ведомстве.

Таким образом, в зоне «Юг» с 1 июля тариф на вывоз одного кубометра ТКО снизится на 76,39 рублей, или 13,3 процента (с 1 июля 2020 года было 576,05 руб., с 1 июля станет 499,66 руб.). В зоне «Север» снижение тарифа произойдёт на 47,63 руб. за 1 кубический метр, или на 9,2 процента (с 1 июля 2020 – 519,04 рублей, с 1 июля 2021 – 471,41 рубля).

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