Пять водителей не пропустили "скорую" во время рейда ДПС в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске сотрудники ГИБДД проверили как водители «пропускают» автомашину скорой помощи. Рейд "Маячок" был организован в связи участившимися случаями ДТП, связанных с непредоставлением преимущества автомобилям скорой медицинской помощи, двигающихся с включенными спецсигналами. Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- Создавая имитацию экстренного вызова, водитель скорой помощи включал специальные светозвуковые сигналы при движении по улицам областного центра, а следовавший позади экипаж, выявлял автомобилистов игнорировавших требование «уступить дорогу». Только за два часа проведённого мероприятия было привлечено пять водителей, пренебрегавших установленными правилами дорожного движения, - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекторы просят помнить водителей о том, что от их поведения на дороге может зависеть чья-то жизнь.

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