Больше 2,6 миллионов рублей предоплаты за стройматериалы присвоил себе хозяин фирмы в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске перед судом предстанет местный житель. 39-летний предприниматель обвиняется в присвоении денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, с июня 2018 года по апрель 2020 год обвиняемый принимал заявки на поставку строительных материалов. При этом взятые на себя обязательства по доставке товара перед гражданами злоумышленник не выполнил. Полученные в качестве предоплаты денежные средства присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, - рассказали в ведомстве.

От действий недобросовестного продавца пострадали 87 жителей региона. Общая сумма потерянных ими средств составила более 2,6 миллиона рублей. Мужчина продолжал принимать заявки на доставку стройматериалов вплоть до вмешательства полиции.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрения по существу.

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