По 1,5 года заключения назначили двум железнодорожникам, по вине которых с рельсов сошло 30 вагонов в Мегете Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Ангарский суд вынес приговор двум работникам железной дороги. Их признали виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, из-за чего в январе прошлого года в поселке Мегет произошло крушение 30 вагонов с углем. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Мужчины признали вину. Каждому из них назначено лишение свободы сроком 1 год 6 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

- В нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта обвиняются два мужчины. Уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации сегодня поступило в Ангарский городской суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание как в виде штрафа до 300 тысяч рублей, принудительные работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет,- сообщили в ведомстве.

Напомним, в январе прошлого года работники железной дороги без уведомления начальника станции и в нарушение требований, установленных должностными инструкциями, осуществили замену колодки электропривода стрелочного перевода. А затем допустили пропуск грузового поезда по стрелковому переводу, не поставленному в надлежащее положение, то есть при наличии угрозы безопасности движения поездов по станции Мегет. В результате с рельсов сошло 30 вагонов с углем.

Ущерб, состоящий из расходов на устранение последствий аварии и ремонта вагона, оценен на сумму около 18 миллионов рублей.

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