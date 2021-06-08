На 50 тысяч рублей оштрафовали пенсионера за торговлю самогоном в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Перед судом предстал житель Эхирит-Булагатского района. 65-летнего мужчину признали виновным в незаконной розничной продаже алкоголя. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры региона.

- Судом установлено, что в январе 2021 пенсионер реализовал жителю поселка Усть-Ордынский спиртосодержащую продукцию. Ранее в апреле 2020 нарушитель уже был привлечен к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам, - рассказали в ведомствах.

Преступление выявлено сотрудниками МО МВД России "Эхирит-Булагатский". Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 50 тыс рублей. Приговор вступил в законную силу.

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