Подложку с 30 золотыми цепями на 700 тысяч рублей украл из ювелирки житель Свирска

Подложку с 30 золотыми цепями на 700 тысяч рублей украл из ювелирки житель Черемхова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Свирске злоумышленник выхватил из рук продавца ювелирного магазина подложку с золотыми цепочками и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Черемховский обратилась женщина. Она рассказала, что около десяти часов утра в магазин ювелирных изделий зашел мужчина и похитил золотые изделия. Попросив продавца показать украшениями, он выхватил лоток с 30 цепочками и скрылся.

Момент ограбления зафиксировали камеры видеонаблюдения магазина. По предварительным данным, стоимость похищенного товара превышает 700 тысяч рублей.

Оперативники разыскивают подозреваемого - 21-летнего ранее судимого местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 50 тысяч рублей оштрафовали пенсионера за торговлю самогоном в Иркутской области (подробности)

Выломал стену гаража и украл майнинговое оборудование 21-летний житель Иркутска (подробности)