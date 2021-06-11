Министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев ушел в отставку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перестановки в руководстве министерства лесного комплекса Иркутской области. Свой пост покинул глава минлеса региона Дмитрий Петренев. Об этом «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Дмитрий Петренев подал в отставку по собственному желанию, - сообщили в правительстве. – Исполняющим обязанности главы ведомства будет назначен Михаил Карнаухов.

Добавим, что Дмитрий Петренев являлся исполняющим обязанности министра лесного комплекса Приангарья с декабря 2019 года. Министром он стал в сентябре 2020-го.

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