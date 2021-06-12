Останки мужчины с пулевым ранением в голову обнаружили в Бурятии на золотодобывающем полигоне. Фото: СУ СК России по Бурятии

3 августа прошлого года в трех километрах от села Ципикан Баунтовского района Республики Бурятия, на полигоне золотодобывающей компании во время добычи полезных ископаемых обнаружены костные останки неустановленного человека. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- По данным следствия, на основании выводов заключений судебно-медицинских экспертиз, тело принадлежит мужчине монголоидной расы, приблизительно 40-50 лет. При исследовании останков человека в височной области черепа обнаружено отверстие, внутри черепа находился фрагмент пули. На основании выводов экспертизы пуля выполнена заводским способом и предназначена для использования пневматическим оружием 9 мм, - рассказали в ведомстве.

Специалисты воссоздали внешний облик неизвестного. Однако установить лиц, причастных к смерти мужчины, не удалось.

Граждан просят сообщить в полицию, если им знакома личность погибшего. изображенная на фотоиллюстрации. Расследование уголовного дела продолжается.

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