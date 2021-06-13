Расписание поезда Иркутск-Северобайкальск изменится 14 и 15 июня Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Расписание поезда №71/72 Иркутск-Северобайкальск изменится в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- Разница с действующим расписанием составит от +18 до одного часа, - отмечают железнодорожники. – Она вызвана технологическими причинами.

Изменения продлятся только два дня 14 и 15 июня. После пассажирский поезд будет отправляться согласно прежнему расписанию.

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