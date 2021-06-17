За изнасилование несовершеннолетней суд приговорил жителя Заларинского района к заключению под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заларинском районе суд вынес решение об избрании наказания для местного жителя, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщают в пресс-службе Заларинского районного суда.

- Как следует из представленных материалов житель Заларинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие к несовершеннолетней, а также высказывая в ее адрес угрозы убийством, которые последняя восприняла реально, против ее воли, совершил с потерпевшей насильственный половой акт в естественной форме, совершив тем самым изнасилование несовершеннолетней,-сообщили в ведомстве.

Суд учел данные о личности, характеристику обвиняемого и обстоятельства дела. В результате было принято решение об избрании подсудимом наказания в виде заключения под стражу.

Постановление в законную силу не вступило и обжалуется в апелляционном порядке.

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