200 тысяч рублей перевел слесарь из Братска девушке по переписке в соцсетях Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне в Иркутской области в полицию обратились 16 человек, у которых были похищены деньги с карт и счетов. Общая сумма украденных средств за сутки составила 4 миллиона рублей. Так, житель Братска, работавший слесарем, одолжил больше 200 тысяч рублей незнакомке, с которой вел переписку в соцсетях. Девушка в сети больше не появлялась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской

- Потерпевшими от действий аферистов стали работник театра, слесарь, охранник, должностное лицо ЗАГС, начальник участка дорожной службы, продавец магазина, бармен, пенсионеры и не работающие, - рассказали в ведомстве.

Так, например, в областном центре 34-летняя женщина перевела свыше 1,5 миллиона рублей на якобы резервный счет после звонка лжесотрудника банка, рассказавшего о попытке преступников украсть ее деньги. Сотрудник охраны хотел инвестировать и получать пассивный доход, но вместо этого "подарил" мошенникам 600 тысяч рублей. Безработная жительница поселка поселка Большая речка взяла для аферистов в кредит 450 тысяч и отправила их на "счет безопасности". А доверчивая пенсионерка из Братска назвала все данные карты после того, как услышала о бесплатных бонусах, но с ее счета списали 170 тысяч рублей. Еще трое мужчин внесли предоплату за автомобильный двигатель или недорогой авто, но "продавцы" перестали выходить на связь.

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