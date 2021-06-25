Аварийное отключение электричества произошло в Заларинском районе 25 июня Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутской области утром 25 июня произошло аварийно отключение электричества в Заларинском района. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Под отключение попали пять населенных пунктов - Семеновск, Корсунгай, Мейровка, Тыреть-2, Тыреть, - сообщают специалисты.

Ремонтно-восстановительная бригада уже на месте. Работники надеются управиться с неисправностью до 11.00 по иркутскому времени.

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