Аварийное отключение электричества произошло в Заларинском районе 25 июня
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Иркутской области утром 25 июня произошло аварийно отключение электричества в Заларинском района. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Под отключение попали пять населенных пунктов - Семеновск, Корсунгай, Мейровка, Тыреть-2, Тыреть, - сообщают специалисты.
Ремонтно-восстановительная бригада уже на месте. Работники надеются управиться с неисправностью до 11.00 по иркутскому времени.
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