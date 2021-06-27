Подтопленные участки в садоводствах Иркутска продезинфицируют. Фото: Администрация Иркутска

В садоводствах Ленинского округа в Иркутске продолжаются работы по устранению последствий подтопления: очищают водоотводные канавы, устраивают каналы для отвода воды и прокладывают трубы. Также планируется дезинфекция пострадавших участков. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Ведется работа по созданию проектных решений для предотвращения повторений сложившейся ситуации. В текущем году будут выполнены оперативные мероприятия, далее при поддержке регионального правительства разработают проектно-сметную документацию по комплексу мероприятий для защиты территории от воздействия грунтовых вод и реки Иркут, - рассказали в ведомстве.

Напомним, подъем грунтовых вод на данной территории начался в начале месяца, 16 июня распоряжением мэра Иркутска здесь введен режим локальной чрезвычайной ситуации. В настоящий момент в садоводствах остаются подтопленными 303 участка и 12

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