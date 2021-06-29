Сбитая машиной лисица идет на поправку в Иркутске. Фото: Иркутская зоогалерея

Лисица, которую иркутяне привезли из Ольхонского района для оказания срочной медицинской помощи, идет на поправку. Животное пришло в себя. Хищник впервые принял пищу после аварии и операции. Об этом рассказали в официальном аккаунте иркутской зоогалереи в Инстаграм.

- Положительная динамика очень заметна! Желание жить заставляет девочку приходить в себя и понемногу интересоваться тем, что же происходит вокруг. Сломанную челюсть вправили на место, но пока не оперировали. А пока придётся лизать питательные паштеты. Жевать ничего нельзя, можно только хуже сделать. Но аппетит появился, а это значит, что процесс выздоровления идёт в нужном направлении, - рассказывают представители зоопарка в соцсетях.

Также сотрудники отметили, что совместно с «Заповедным Прибайкальем» они, как полагается по закону, сообщили о рыжем пациенте в Росприроднадзор.

Напомним, лисица поступила в иркутскую зоогалерею в тяжелом состоянии. Ее на обочине трассы нашли люди, которые возвращались с Ольхона в Иркутск. У животного множество ушибов внутренних органов, перелом челюсти и черепно-мозговая травма. Ветеринары надеются, что последствия аварии для здоровья хищника буду минимальными и он снова вернется в дикую природу.

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