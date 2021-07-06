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Происшествия6 июля 2021 9:36

Иркутянка отправится в колонию из-за мелкого воровства из супермаркета

Женщина украла стиральный порошок, сковородку и другой товар на сумму больше 3 тысяч рублей
Анастасия КУРЕНОВА
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Иркутянка отправится в колонию из-за мелкого воровства из супермаркета

Иркутянка отправится в колонию из-за мелкого воровства из супермаркета

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Иркутске Свердловский районный суд признал виновной 33-летнюю местную жительницу в трех преступлениях. Женщина неоднократно совершала мелкие кражи в местном дискаунтере. Уголовное дело расследовано сотрудниками ОД ОП-1 МУ МВД России «Иркутское». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Судом установлено, что в августе 2020 года подсудимая, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за мелкое хищение, без оплаты на кассе неоднократно выносила из магазина стиральный порошок, кухонную сковородку и другой товар. Общая сумма причиненного ущерба составила более 3 тысячи рублей, - рассказали в ведомстве.

Женщину приговорили к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

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