В Бурятии разлитую из-под крана воду выдавали за байкальскую. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В поселке Выдрино в Бурятии обнаружили производство бутилированной «байкальской» воды, которую разливали из-под крана. Деятельность предприятия признали незаконной из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Розлив воды осуществлялся из централизованного водопровода в отсутствие декларации о соответствии на продукцию, санитарно-эпидемиологического заключения, контроля качества питьевой воды и используемых упаковочных материалов. Непосредственное производство бутилированной воды осуществлялось не прошедшими медицинский осмотр работниками, в условиях, не позволяющих производить уборку помещений с моющими и дезинфицирующими средствами, - рассказали в ведомстве.

Бутилированную воду как байкальскую продавали в центральной и западной частях России.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки установлены нарушения земельного законодательства, послужившие основанием для предъявления межрайонным прокурором искового признания о признании права собственности на участок отсутствующим.

Таким образом, суд признал работу производства незаконной и обязал освободить участок от построек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уголовное дело возбудили из-за гибели 15-летней девочки на реке в Усть-Куте. Тело подростка ищут водолазы. (подробности)

Иркутянка отправится в колонию из-за мелкого воровства из супермаркета. Женщина украла стиральный порошок, сковородку и другой товар на сумму больше 3 тысяч рублей. (подробности)

350 тысяч рублей долга по алиментам заставили выплатить двум бывшим женам жителя Иркутской области. Мужчина устроился на работу и исправно платит алименты. (подробности)