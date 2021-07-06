Движение через железнодорожный переезд на Трактовой будет ограничено в ночь с 8 на 9 июля в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Железнодорожный переезд по улице Трактовой в Иркутске в ночь с 8 на 9 июля года будет закрыт на ремонт. Об этом сообщают в пресс-службе ВСЖД.

- Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 22:00 до 00:00 и полностью закрыто с 00.00 до 06.00 местного времени, - уточнили в ведомстве.

Автомобили в это время смогут проехать по альтернативному пути через улицу Главная Кировская.

Водителей просят быть внимательными на дороге и планировать маршрут с учетом перекрытых участков дорог в городе.

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