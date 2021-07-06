Расписание пассажирских поездов изменится в июле и августе на ВСЖД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В связи с технологической необходимостью в июле и августе ряд пассажирских поездов будут следовать по измененному расписанию. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

- Так, с 7 по 9 июля 2021 года изменится расписание у поездов № 82 Москва – Улан-Удэ и № 1 Владивосток – Москва. Поезд № 70 Москва – Чита будет следовать с изменением в расписании с 7 по 9 июля, с 14 по 16 июля, с 21 по 30 июля, с 4 по 6 августа 2021 года, - рассказали в ведомстве.

Также по измененному графику 7, 13 и 15 июля будет следовать поезд № 58 Тайшет – Иркутск.

Разница с действующим расписанием составит от -18 до +30 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обжалованию не подлежит: иркутянин, который на Лексусе насмерть сбил двух подростков в Улан-Удэ, отправился в колонию на 15 лет (подробности)

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 июля: больше 3000 человек умерли от COVID-19 в регионе за время пандемии. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 6 июля. (подробности)

Лаяла и выла несколько часов: упавшую с обрыва под Иркутском кавказскую овчарку спасли альпинисты. Собака кубарем пролетела несколько метров. (подробности)

Движение через железнодорожный переезд на Трактовой будет ограничено в ночь с 8 на 9 июля в Иркутске. Альтернативный проезд для автомобилистов пройдет по улице Главная Кировская. (подробности)