Единственная 400-балльница в России поделилась секретами подготовки к ЕГЭ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ростове-на-Дону выпускница лицея классического элитарного образования Алика Осадчая набрала на ЕГЭ по 4 предметам максимальный результат - 400 баллов. В 2021 году это единственная 400-балльница в России. Девушка сдавала экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку. В беседе с ИА NEWS.ru Алика рассказала, что готовилась к итоговым испытаниям в течение двух лет.

- Самым трудным стал ЕГЭ по обществознанию из-за объёмного учебного материала. Во время подготовки, кроме изучения специальной литературы и материалов, полученных от преподавателей, школьница занималась самообразованием с помощью онлайн-ресурсов. Было не тяжело, безусловно, были моменты, когда что-то давалось сложнее, когда хотелось, возможно, отдохнуть. Но, тем не менее, я понимала, что для меня это важно, поэтому в целом была готова к трудностям. Я занималась исключительно в своей школе. Только преподаватели меня готовили, — рассказала информационному агентству Алика Осадчая.

Девушка отметила, что старалась во время подготовки к ЕГЭ выделять каждый день несколько часов на отдых и общение с семьёй.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, 300-бальников в этом году 16 человек, на 200 баллов смогли сдать два ЕГЭ 409 участников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

9 выпускников получили сто баллов за ЕГЭ по истории и физике в Иркутской области. В регионе 3 ученика получили наивысший результат сразу за два экзамена. (подробности)

Вместо блогеров-пранкеров смотрим в Ютубе научные каналы: как два одноклассника из Сибири сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов. Гордей Скоробогатов и Леонид Снетилов из Иркутской области стали единственными в регионе, кто знает царицу наук на все сто. (подробности)

Как она это сделала: иркутской выпускнице-азербайджанке помогли сдать ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Достоевский и Ремарк. Манзар Сулейманова из Иркутска мечтает стать врачом и бороться с ковидом. (подробности)