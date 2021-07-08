Начальница одного из центров занятости Иркутской области оформила для сестры выплату в 50 тысяч рублей Фото: Александр Жданов

В Иркутской области прокуратура утвердила обвинение для начальницы одного из центров занятости населения, а также её родственницы. Их обвиняют в махинациях с денежными выплатами. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, в 2020 году 34-летняя начальница отдела казённого учреждения приняла меры к признанию своей 29-летней сестры безработной, после чего в рамках постановления Правительства Иркутской области «О предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» была произведена оплата на возмещение якобы состоявшихся расходов по переезду к новому месту работы и найму жилья в сумме более 50 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Слюдянский районный суд для рассмотрения по существу.

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