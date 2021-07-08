Необходимость в кислороде в ковидных госпиталях Иркутской области возросла в два раза Фото: ИВАНОВА Диана

В Приангарье потребность ковидных госпиталей в кислороде превысила прошлогодние показатели в два раза. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на региональный минздрав.

- Особенность третьей волны ковида в том, что вирус мутировал, и ключевую роль в лечении тяжелых пациентов играет кислородная поддержка. Сейчас нашим ковидным госпиталям требуется в два раза больше кислорода, чем в самые пиковые показатели прошлой волны. Но на сегодняшний день мы полностью закрываем потребности лечебных учреждений, - рассказали в ведомстве.

Минимальный расход кислорода в региональных госпиталях в сутки – 28 тонн.

Сегодня в Приангарье дополнительно доставляют жидкий кислород из Томска, Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Хабаровска.

Всего в регионе развернута 2131 койка с подачей кислорода и 763 – реанимационных.

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