В Иркутске 9-летняя девочка с балкона смотрела на гуляющего во дворе брата, ее родителей оштрафуют

В Иркутске девочка с балкона смотрела на гуляющего во дворе брата, ее родителей оштрафуют Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске мужчина заметил, как девочка стоит на балконе и может вот-вот сорваться вниз. Он снял ребенка на видео и попросил своего знакомого поделиться им в группе жильцов дома, чтобы найти мать девочки. Через несколько минут информация дошла до инспекторов ПДН. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Прибывшим на указанный адрес полиции и спасателям дверь открыла мать ребенка, вернувшаяся на обед. Она совершенно не ожидала подобного развития событий и была удивлена визиту силовиков. Как выяснилось, 9-летняя дочь вышла на балкон и встала подоконник, чтобы лучше видеть, где и как гуляет во дворе ее 8-летний брат, - рассказали в ведомстве.

Полиция проводит проверку. Рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дома подтопило из-за ливня на улице Канской в Иркутске. Собственник одного из домов засыпал водоотводную трубу.(подробности)

50 мм осадков выпало в Иркутске с 8 на 9 июля. Это почти половина месячной нормы. (подробности)

354 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки. В больницы попали еще 78 инфицированных. (подробности)