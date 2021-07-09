50 мм осадков выпало в Иркутске с 8 на 9 июля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В столице Приангарья и в Иркутской области сегодня, 9 июля, продолжают устранять последствия ливня, который обрушился на регион накануне вечером. Так в Ангарске выпала треть месячной нормы осадков, а в Иркутске и вовсе – половина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В городе Иркутске вечером и ночью выпало более 50 мм осадков, - отмечают спасатели. - В настоящее время фронт сместился в верхнеленские районы.

В Иркутске же, по данным Иркутского Гидрометцентра, сегодня дождя не ожидается. Сейчас в городе убирают поваленные сильным ветром деревья, восстанавливают подачу электричества, проводится откачка воды - фото, видео и подробности - здесь.

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