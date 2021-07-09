9-летняя девочка играла со спичками и сожгла соседский сарай в Тулунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В поселке Гадалей Тулунского района поступило сообщение о пожаре. Горел сарай, в котором находилось сено. Полиция установила личность поджигателя. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Им оказалась 9-летняя девочка, учащаяся 3-го класса, которая проживала в соседнем доме. По словам ребенка, она играла со спичками в сарае. Когда произошло возгорание сена, убежала домой. В результате инцидента, огнем уничтожены сеновал и сарай, - рассказали в ведомстве.

Полиция проводит проверку. Мать ребенка оштрафуют за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, в мае в Усольском районе подросток, играя с огнем, поджог сухую траву, в результате чего, произошел пожар, уничтоживший 200 тюков сена сельхозпредприятия. Потушить возгорание сумели только прибывшие пожарные расчеты и работники пострадавшей организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске 9-летняя девочка с балкона смотрела на гуляющего во дворе брата, ее родителей оштрафуют. Ребенка, находившегося в опасности, заметил бдительный сосед. (подробности)

Дома подтопило из-за ливня на улице Канской в Иркутске. Собственник одного из домов засыпал водоотводную трубу. (подробности)

Необходимость в кислороде в ковидных госпиталях Иркутской области возросла в два раза.

В регионе минимальный расход кислорода в стуки – 28 тонн. (подробности)