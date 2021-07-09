Жительница Слюдянки поверила в пассивный доход в 200% и потеряла взятые в кредит 2,5 миллиона рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Слюдянке женщина, мечтавшая о пассивном заработке, стала жертвой лжеброкеров. В интернете она наткнулась на объявление с выгодным предложением инвестировать деньги с доходом в 200%. В онлайн-банке доверчивая сибирячка взяла два кредита на 1,8 и 1,2 миллиона рублей, после чего перевела 2,5 миллиона рублей на разные номера банковских карт. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Вся сумма переводов отображалась у нее в личном кабинете на сайте инвестиций. Но когда женщина решила вывести свой доход, ее баланс обнулился. Чуть позже аферисты позвонили и сообщили, что, если она хочет вывести часть денежных средств, необходимо снова пополнить свой счет на инвестиционном сайте. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Несколько дней назад подобным образом от действий мошенников пострадала 69-летняя жительница города Байкальска, которая лишилась 175 тысяч рублей.

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