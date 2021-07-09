Отключение горячей воды в Иркутске 10 и 12 июля: рассказываем, кому стоит запастись кипятильником

10 и 12 июля в некоторых домах Иркутска ожидается отключение горячей воды на несколько часов. Это связано с ремонтом на тепловой сети. Об этом сообщают в Иркутской энергосбытовой компании.

- С 08:00 12 по 17:00 23 июля 2021 года отключение горячего водоснабжения многоквартирных домов в части Ленинского округа по улицам Шахтерская, Воровского, Генерала Доватора связано с подготовкой к отопительному сезону, будут производиться работы по ремонту дымовой трубы котельной «Шахтерская, 22», - рассказали в ведомстве.

Вместе с этим, в Свердловском районе из-за увеличения объема работ по выносу тепловой сети по улице 4-ая Железнодорожная отключение продлено до 20:00 10 июля 2021 года.

Точные адреса домов, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 10 и 12 июля смотрите в таблице.

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