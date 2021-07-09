16 тонн кислорода привезли в Иркутскую область из Кузбасса Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня в Приангарье поступило 16 тонн кислорода из Кузбасса. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на главу регионального минздрава.

- Поставка жидкого кислорода в Иркутскую область из Кузбасса организована по решению губернатора субъекта Сергея Цивилева. В июне этого года там было запущено собственное производство кислорода, - рассказали в ведомстве.

Поступивший кислород распределили по ковидным госпиталям.

Напомним, сегодня развернута 2131 койка с подачей кислорода и 763 – реанимационных.

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