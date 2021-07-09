На улицах Овражная и Костромская в Иркутске запрещена автопарковка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улицах Овражная и Костромская в районе частного пляжа установлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена». Прибегнуть к таким мерам было решением рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителем ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Ежедневно пляж посещает огромное количество горожан и гостей Иркутска, которые паркуют свои машины вдоль улиц частного сектора. При этом имеются специально оборудованные бесплатные парковочные места, которые зачастую пустуют. Припаркованные на улицах автомобили создают препятствие при проезде машин пожарной охраны и скорой помощи, крупногабаритной техники, ограничивают проезд местным жителям, - рассказали в ведомстве.

Теперь парковка автомобилей на прилегающих к спортобъекту улицах запрещена.

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